Система онлайн-голосования после атаки хакеров работает штатно

https://static.news.ru/photo/c136d3be-b94d-11ea-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система электронного дистанционного голосования после хакерской атаки работает в штатном режиме, в будущем она сможет отразить новые атаки, сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Все идёт в штатном режиме — и наблюдение, и голосование. Все возможные моменты отрабатываются, — цитирует «Интерфакс» Асафова.

По его словам, злоумышленники пытались получить доступ к системе через ноду наблюдателя. Асафов подчеркнул, что система в этой ситуации показала себя эффективно, злоумышленникам не удалось повлиять ни на ход, ни на результаты голосования. Он не исключил, что попытки хакерских атак возможны ещё, но они «вряд ли смогут как-то повлиять на ход голосования». Асафов подчеркнул, что во время тестирования системы были отработаны все возможные виды атак.

По данным штаба, явка на электронном голосовании в Москве превысила уже 78%.

Как писал NEWS.ru, 28 июня на сайт конституция2020.рф были осуществлены DDoS-атаки. Предполагается, что сделано это было с территории Великобритании и Сингапура. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Хакеры начали атаковать различные сайты, связанные с голосованием, с самого его начала. Как ранее сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, кибернападения на сайт ЦИК были предприняты с территории США, Великобритании и Украины.

Как рассказал директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков, около 40% всех кибератак в России приходится на московские организации, так как здесь сконцентрировано множество значимых организаций. Кроме того, в столице находится большинство центров обработки данных, которые являются одной из основных целей злоумышленников.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет».