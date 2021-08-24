Сирийский след: что известно о накрытой ФСБ салафитской группировке

Силовики в разных регионах страны задержали более 30 предполагаемых адептов запрещённой в России террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада»). В ФСБ утверждают, что задержанные рекрутировали боевиков и отправляли их в горячие точки на Ближнем Востоке, а также финансировали исламистов в Сирии и призывали к совершению преступлений. NEWS.ru узнал, что известно о этой группировке и с какими криминальными историям её связывают.

Что такое «Катиба Таухид валь-Джихад»

Спецоперации по задержанию 31 подозреваемого проводила ФСБ вместе с МВД и Росгвардией в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске и селе Прокудское Новосибирской области, пишет близкий к силовикам анонимный Telegram-канал «Опер слил».

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В ходе оперативно-розыскных мероприятий спецслужбой установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывали к совершению преступлений террористического характера, — говорится в сообщении.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, отмечают в ФСБ, добавляя, что силовики завели уголовные дела. По каким конкретно статьям, не уточняется.

Террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад» была запрещена в РФ в 2019 году решением Московского окружного военного суда. По данным СК, данная организация причастна к организации взрыва в метро Петербурга в апреле 2017 года, хотя ответственность на себя брала другая структура — неизвестная до того группировка «Катиба аль-Имам Шамиль» («Батальон Имама Шамиля»).

Кроме этого, адептов «Катибы Таухид валь-Джихад» российские эксперты связывали с терактом в центре Стокгольма, произошедшем через несколько дней после трагедии в питерской подземке, хотя официальных подтверждений этому шведские власти не представляли.

Её лидер Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салох аль-Узбеки родился в 1990 году в селе Кашгар-Кыштак Ошской области Киргизии. В 2016 году киргизские власти объявили его в международный розыск за организацию террористической атаки на посольство Китая в Бишкеке. Его также связывали с запрещённой в РФ группировкой «Аль -Каида».

Некогда Мухтаров жил в Петербурге, где водил «ГАЗель», а затем уехал учиться в медресе в Дамаске, где присоединился к джихадистам, которые его и « арестовали » год назад за межгрупповые разногласия.

Как рассказал NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам, колумнист издания Al-Monitor (Вашингтон) Кирилл Семёнов, данная структура состоит в основном из граждан государств Центральной Азии.

Это небольшая группа, несколько десятков человек, действующая в Сирии. Одно время она была аффилированной с [запрещённой в РФ суннитской исламистской группировкой] Хайат Тахрир аш-Шам, но затем между ними произошел конфликт, видимо, связанный с какой-то самодеятельностью этой группы и её главари, включая Сироджиддина Мухтарова были арестованы, но сама она продолжает подпольную деятельность, переориентировавшись на связи с иными джихадистами, такими как „Хуррас аль Дин“ („Стражи религии“. — NEWS.ru), связанными с „Аль-Каидой“. В Сирии это небольшая, маргинальная группа, она не способна влиять на ситуацию в том же Идлибе. Опасна она своими информационными ресурсами, вероятно, через которые она находит сторонников на постсоветском пространстве, рекламируя свою деятельность. Их известным пропагандистом является Фарук Шами, гражданин Таджикистана, выпускающий ролики в поддержку различных террористов. Кирилл Семёнов эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон) эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон)

Некоторые путают организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» с другой террористической группировкой «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», которая некогда существовала в Ираке под руководством выходца из Иордании Абу Мусаба аз-Заркауи, но она давно не существует.

Как часто ловили членов группировки?

В июле 2021 года сообщалось, что в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который передал террористам из «Катибы Таухид валь-Джихад» около 2,4 млн рублей.

В феврале оперативники УФСБ по Новосибирской и Томской областям задержали двух предполагаемых членов группировки в Новосибирске и Томске, которые делали переводы на банковские карты, используемые террористами. Один из них является «гражданином одной из стран ближнего зарубежья», другой — россиянин. На них завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Задержанные участнки запрещеной в России террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Осенью 2020 года двое предполагаемых сподвижников Абу Салоха аль-Узбеки были убиты сотрудниками ФСБ под Волгоградом. Силовики утверждали, что погибшие планировали взорвать монумент «Родина-мать», а также военные общежития, здания органов власти и предприятия, где размещены опасные производства.

При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы, — говорилось в пресс-релизе ФСБ.

У них дома было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы для взрывчатки, а также религиозная литература и карта Волгограда «с отмеченными на ней планируемыми местами совершения диверсионно-террористическими актами».

Тогда же в Москве, Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде были задержаны другие участники межрегиональной ячейки в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).