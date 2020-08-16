Синоптики рассказали о редкостно тёплой погоде на берегу Балтики

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Несколько журналистов, сопровождающих премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, после тестирования на COVID-19 получили положительные результаты, следует из сообщения пресс-службы правительства.

Как заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков, коллеги были оперативно изолированы. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Беляков также уточнил, что на графике рабочей поездки председателя правительства это...