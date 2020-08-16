Синоптики рассказали о редкостно тёплой погоде на берегу Балтики

https://static.news.ru/photo/595fa53a-e013-11ea-b248-fa163e074e61_660.jpgФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
На редкость тёплая погода наблюдается в эти дни на балтийском побережье. Температура воды на Куршской балке достигает 22–23 градусов, что совсем не свойственно Балтике.
Такие изменения считает приемлемыми глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура воды на Балтийской побережье — в районе Калининграда, Куршской косы — в районе 22–23 градусов. Это для Балтики замечательная погода, крайне редкое явление, — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичей в конце августа ждёт жаркая погода до плюс 28 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.