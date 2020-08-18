Синоптики рассказали о погоде в России осенью

https://static.news.ru/photo/bc4d415e-e138-11ea-9b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осень 2020 года россиян ждёт температура около и выше нормы. При этом детальный прогноз пока сделать практически невозможно.

Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ожидается, что количество осадков будет около нормы или дефицитным.

Сентябрь ожидается температурно около и выше нормы, — рассказал он изданию URA.RU.

Метеоролог предположил, что средняя температура воздуха в Москве в сентябре составит более 11 градусов. При этом он подчеркнул, что детальный прогноз даже на начало осени пока невозможен, поэтому сейчас нельзя сказать, какие дни будут холодными, а какие тёплыми.

Ранее NEWS.ru писал о том, что комфортная погода без осадков ждёт жителей столичного региона во вторник, 18 августа, сообщает Гидрометцентр. Так, днём воздух прогреется до 21–23 градусов тепла, ночью температура может опуститься до +8 в Москве и до +5 в Подмосковье. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, переменный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/c.