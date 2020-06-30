Синоптики рассказали о погоде в Москве в основной день голосования

https://static.news.ru/photo/1fda82c6-bb5b-11ea-b1f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 1 июля ожидается тёплая погода. Воздух прогреется до 25 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

При переменной облачности во второй половине дня местами не исключаем вероятность небольших кратковременных дождей. В течение дня воздух прогреется до 23–25 градусов в Москве, в столичном регионе мы ожидаем плюс 21 — плюс 26, — сообщила она РИА Новости.

По её словам, столичный регион в целом будет находиться под влиянием далёкого скандинавского циклона. Ветер будет преимущественно юго-западный, его порывы составят 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным — 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в большинстве регионов России на текущей неделе прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. В полуденные часы выходить на улицу не рекомендуется.

Вильфанд отметил, что особенно высок индекс ультрафиолета на юге, на границе с Абхазией, Грузией. По его словам, там этот показатель «зашкаливает на 10-11 условных единиц». Эксперт порекомендовал россиянам носить одежду с длинным рукавом, головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами, писал NEWS.ru.