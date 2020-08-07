Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе

https://static.news.ru/photo/040ee2a6-d8a4-11ea-8809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В августе в столичном регионе погода будет соответствовать климатической норме, без аномалий температуры или осадков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Месяц рекордным не будет ни по осадкам, ни по аномалиям температуры, он будет довольно ровным, — цитирует её агентство.

Позднякова добавила, что при этом температура будет постепенно понижаться, что естественно для августа. Так, за месяц она может понизиться на пять градусов. При этом будут волны то тёплой, то холодной погоды, а аномалии температуры внутри месяца не будут превышать плюс-минус три градуса. Осадки будут также в пределах нормы, которая для августа в Москве составляет 77 миллиметров.

По ее словам, в настоящий момент идёт период более теплой погоды, а на следующей неделе ожидается период прохладной погоды.

У нас конец августа — это уже почти осень, поэтому ничего удивительного, — сказала Позднякова.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах России ожидается опасная погода. Интенсивные дожди, гроза, крупный град и сильный ветер могут возникнуть в Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и Северного Кавказа.