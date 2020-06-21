Синоптики предупредили о приближении к Москве скандинавского антициклона

На следующей неделе москвичей ожидает прохладная погода в связи с приближением скандинавского антициклона. В ночные часы температура в столице может понизиться до 10–12 градусов выше нуля, а в области — до плюс 8.
Об этом RT
По прогнозам метеорологов, к середине следующей недели показатель вернётся к комфортным значениям в 25–26 градусов выше нуля. Позднякова отметила, что пришедший антициклон разгонит облака, поэтому в городе будет преобладать переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.
Как писал NEWS.ru, в столице в результате разгула стихии 20 июня пострадали три человека. Все они госпитализированы. Один человек травмирован упавшим деревом, двое других пострадали при ударе молнии в парке «Коломенское». Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Всего в Москве порывами ветра, которые достигали 18 м/с, было повалено более 60 деревьев. В течение субботы выпало около 50 мм осадков, что составляет 70% от месячной нормы. В результате сильного ливня оказались затопленными несколько километров Варшавского шоссе, участки улицы Подольских Курсантов, Булатниковского и Востряковского проездов.
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