Синоптики предупредили о приближении к Москве скандинавского антициклона

На следующей неделе москвичей ожидает прохладная погода в связи с приближением скандинавского антициклона. В ночные часы температура в столице может понизиться до 10–12 градусов выше нуля, а в области — до плюс 8.

Об этом RT сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Как отметила специалист, для этого времени это прохладные ночи, но тем не менее для отдыха это очень комфортно.

По прогнозам метеорологов, к середине следующей недели показатель вернётся к комфортным значениям в 25–26 градусов выше нуля. Позднякова отметила, что пришедший антициклон разгонит облака, поэтому в городе будет преобладать переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.

Как писал NEWS.ru, в столице в результате разгула стихии 20 июня пострадали три человека. Все они госпитализированы. Один человек травмирован упавшим деревом, двое других пострадали при ударе молнии в парке «Коломенское». Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Всего в Москве порывами ветра, которые достигали 18 м/с, было повалено более 60 деревьев. В течение субботы выпало около 50 мм осадков, что составляет 70% от месячной нормы. В результате сильного ливня оказались затопленными несколько километров Варшавского шоссе, участки улицы Подольских Курсантов, Булатниковского и Востряковского проездов.