Синоптики предрекли солнечную погоду в день парада на Красной площади

https://static.news.ru/photo/17b7c3a8-b118-11ea-86b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в Москве 24 июня, когда на Красной площади состоится парад Победы, будет тёплой. Столбик термометра поднимется до 23-25 градусов.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

По предварительным расчётам, потеплеет в середине следующей неделе. Прогнозируется повышение нормы, но уже не до экстремальных значений, — отметил учёный.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что максимальные температуры не превысят 28 градусов. По его словам, существует «высокая вероятность», что в этот день обойдётся без осадков.

Варакин добавил, что также при хорошей погоде должны пройти генеральная репетиция парада и репетиция воздушного парада.

Ранее NEWS.ru сообщал, что летняя жара спадёт в России в конце текущей недели. Дневные температуры в центре европейской части страны снизятся на 10 градусов. Причём такое изменение погоды нельзя назвать похолоданием, поскольку температура приблизится к нормальным показателям для середины июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.