Синоптик рассказала, когда в Москву вновь придет 20-градусное тепло Синоптик Позднякова: в Москве потеплеет до +20 градусов после 15 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящая неделя принесет в столичный регион долгожданное тепло, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, столбики термометров будут постепенно подниматься и к концу недели достигнут +20 градусов.

Глубокий циклон, который держал в холоде не только Москву, но и всю европейскую территорию, постепенно отступит. Однако ночи в ближайшие дни будут еще довольно прохладными, ожидается от ноля до плюс пяти градусов. Дневная температура тоже не будет превышать климатической нормы. До среды включительно столбики термометров сохранятся в районе 8–13 градусов тепла. К концу недели ночная температура повысится до +10 градусов, днем — от 15 до 20 градусов тепла, — сказала Позднякова.

Метеоролог добавила, что существенных осадков в столице на неделе не прогнозируется. По ее словам, преимущественно будет облачно.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что климатическое лето наступит в центральной части России 20–25 мая. По его словам, к этому времени циклон покинет Русскую равнину, погода нормализуется как в Москве, так и Санкт-Петербурге. При этом на юге страны погода будет «немножко веселее», заметил Шувалов. В Крыму, Краснодарском крае и на Ставрополье заметное потепление произойдет уже с 20 мая, а конец месяца там может отметиться 30-градусной жарой.