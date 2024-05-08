Синоптик рассказал, когда в РФ наступит климатическое лето Синоптик Шувалов: лето наступит в центральной части России 20–25 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Климатическое лето наступит в центральной части России 20–25 мая, сообщил в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, к этому времени циклон покинет Русскую равнину, погода нормализуется как в Москве, так и Санкт-Петербурге.

Отрицательная аномалия, которая вместе с циклоном накрыла всю Русскую равнину, уменьшит свою интенсивность, циклон заполнится и уйдет. Произойдет смена атмосферной циркуляции, и можно будет рассчитывать на возврат к нормальной майской, а потом и июньской температуре, — сказал синоптик.

При этом на юге страны погода будет «немножко веселее», заметил Шувалов. В Крыму, Краснодарском крае и на Ставрополье заметное потепление произойдет уже с 20 мая, а конец месяца там может отметиться 30-градусной жарой.

9 мая 2024 года в Москве может стать самым холодным за последние 25 лет, отмечал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в этот день столбики термометров опустятся до минус 3 градусов ночью и не превысят плюс 5–10 градусов днем.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что грядущим летом в России ожидаются периоды с аномальной жарой. Она пояснила, что речь о погоде, при которой среднемесячная температура превышает обычную на три-четыре градуса. При этом пока нельзя точно определить, какие именно дни будут жаркими, уточнила синоптик.