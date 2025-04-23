Синоптик рассказала, когда станет известен прогноз погоды на 9 мая Синоптик Позднякова: точный прогноз на 9 мая в Москве дают за три дня до парада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Точный прогноз погоды на 9 мая в Москве станет известен за три дня до парада Победы, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, это обусловлено тем, что не все виды облаков можно рассеять серебром или другими реагентами.

Определенные институты и лаборатории оценивают степень возможности активного воздействия на разные виды облаков. Не всякую облачность можно рассеять серебром или другими реагентами. Именно поэтому официальный прогноз на 9 мая в эти организации дается за трое суток, когда мы наиболее четко представляем характер синоптических процессов, какая облачность у нас будет, — сказала Позднякова.

Она уточнила, что утром может быть мощная кучевая облачность, которая развивается во второй половине дня. По словам синоптика, специалисты проводят мониторинг процессов и принимают решения по текущей информации.

Ранее заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что решение о проведении воздушной части парада Победы примут за полтора часа до его начала. По его словам, точное время принятия решения связано с последними тренировками и оценкой погодных условий.