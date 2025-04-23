Генерал рассказал, когда примут решение о воздушной части парада Победы Генерал Попов: решение о воздушной части примут за полтора часа до парада Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о проведении воздушной части парада Победы примут за полтора часа до его начала, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. По его словам, точное время принятия решения связано с последними тренировками и оценкой погодных условий.

Даже за сутки накануне мероприятия, когда состоялись последние практические тренировки в воздухе и совместные тренировки с сухопутными подразделениями, которые пройдут по Москве и Красной площади, [невозможно сказать, будет ли проведение воздушной части парада Победы]. Окончательное решение принимается за полтора-два часа до вылета авиационной группировки, — пояснил Попов.

Ранее посол Абхазии Алхас Квициниа сообщил, что президент республики Бадра Гунба приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. По его словам, Гунба получил приглашение от российского лидера Владимира Путина.

До этого глава МИД ЮАР Рональд Ламола сообщил, что на парад Победы 9 мая в Москве приедет министр обороны страны Анджелина Мочекга. По его словам, сам он не сможет принять участие в мероприятии.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что народ его страны внес существенный вклад в борьбу с фашизмом. Так он подтвердил свою готовность посетить парад Победы в Москве 9 мая. Это, по его словам, стало основной причиной для предстоящей поездки в Россию вопреки колоссальному давлению со стороны Запада.