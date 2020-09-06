Синоптик рассказал о погоде в Москве 6 сентября

В российской столице 6 сентября ожидается тёплая облачная погода без осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, воздух в Москве прогреется до 24 градусов тепла,
Облачная с прояснениями погода, без осадков, примерно на 4–5 градусов теплее, чем положено по норме, — рассказал Леус.
Кроме того, ожидается южный ветер. Его скорость составит 3–8 метров в секунду. В Московской области воздух прогреется до 20–25 градусов тепла. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, что также выше нормы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что установившаяся в столичном регионе летняя погода начнёт меняться на осеннюю с 7 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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