Синоптик рассказал о погоде в Москве 6 сентября

https://static.news.ru/photo/3b8a3ae8-f00d-11ea-abf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице 6 сентября ожидается тёплая облачная погода без осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, воздух в Москве прогреется до 24 градусов тепла, передаёт РИА Новости. Это на 4–5 градусов выше нормы.

Облачная с прояснениями погода, без осадков, примерно на 4–5 градусов теплее, чем положено по норме, — рассказал Леус.

Кроме того, ожидается южный ветер. Его скорость составит 3–8 метров в секунду. В Московской области воздух прогреется до 20–25 градусов тепла. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, что также выше нормы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что установившаяся в столичном регионе летняя погода начнёт меняться на осеннюю с 7 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.