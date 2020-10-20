Синоптик рассказал о первых снегопадах в РФ

https://static.news.ru/photo/45dcd1da-134a-11eb-9a7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в некоторых регионах России выпал снег. По его словам, особенно «сильное событие» наблюдается в Архангельской области, где «и снег, и мокрый снег, и гололёдные отложения».

В Амурской области мокрый снег, снег и даже дождь при отрицательной температуре. Ещё сильный снег на юго-востоке Якутии, там земля покрыта снегом, снежный покров ещё увеличится как минимум на 10–15 сантиметров, — отметил учёный в интервью РИА Новости.

Он добавил, что во власти снегопада находится также Мурманская область. По мнению Вильфанда, к снегу, выпавшему в столичном регионе, нельзя относиться серьёзно, он «имеет скорее эмоциональное значение».

Ранее NEWS.ru сообщал, что потепление ожидается в регионах ЦФО в четверг, 22 октября. В Черноземье воздух прогреется до 10–15 градусов, а в пятницу, 23 октября, температура вырастет до +18 градусов. Такой прогноз сделал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Синоптик сообщил, что центр России вернётся в «тёплую и хорошую» осень, но это потепление будет недолгим и, скорее всего, прощальным.