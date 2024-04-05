Синоптик рассказал, когда в Москву придет 20-градусное тепло

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные дни в столичный регион снова вернется теплая погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в Москве будет постепенно расти и к середине следующей недели увеличится до 20 градусов тепла.

Непогода постепенно отступает. В выходные дни в Москве и Подмосковье потеплеет. В субботу, 6 апреля, столбики термометров поднимутся до 8–10 градусов тепла, но ожидается небольшой дождь. В воскресенье температура уже составит 12–17 градусов тепла. Еще более теплыми обещают быть понедельник и вторник. Вероятно, что воздух на следующей неделе прогреется до 20 градусов, — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что штормовой ветер, «атаковавший» столицу на днях, будет менять направление, но останется не слабее 7–11 метров в секунду. Атмосферное давление, по его словам, будет в норме, так как все циклоны проходят по более северным широтам.

Накануне в Московской области из-за сильного ветра дерево упало на девочку. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу Подольска. Врачи диагностировали у нее гематому на виске и черепно-мозговую травму.

До этого на северо-западе Москвы балконная рама рухнула на легковой автомобиль из-за сильных порывов ветра. У машины разбилось заднее стекло. В результате происшествия никто не пострадал.