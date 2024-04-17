Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на майские праздники Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +22 градусов на майские праздники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На майские праздники в столичном регионе ожидается умеренно теплая погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 1 и 2 мая ожидается потепление до 22 градусов тепла. 9 мая столбики термометров могут опуститься до 12-17 градусов тепла, добавил синоптик.

В мае, как и в апреле, ожидаются резкие скачки температуры, из-за чего прогнозировать ранее сложно. Предварительно, на майские праздники в столичном регионе ожидается умеренно теплая погода. В начале мая столбики термометров сохранятся в диапазоне 17-22 градусов тепла. Не исключено, что пройдут кратковременные дожди. На 9 мая температура воздуха составит примерно 12-17 градусов, — рассказал Шувалов.

Ранее Александр Шувалов сообщил, что до конца текущей недели в Москве будет преобладать дождливая погода, однако в выходные дни осадки прекратятся. Он добавил, что температура воздуха при этом сохранится в пределах 13–16 градусов тепла.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на следующей неделе ожидается «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления), которая окажет сильное негативное воздействие на метеозависимых людей. По его словам, атмосферное давление будет колебаться на уровне от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.