Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся дожди Синоптик Шувалов: в выходные дни дожди в Москве прекратятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца недели в Москве будет преобладать дождливая погода, однако в выходные дни осадки прекратятся, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха при этом сохранится в пределах 13–16 градусов тепла. В субботу, 20 апреля, в столицу придет очередное похолодание и столбики термометров опустятся до +10, добавил метеоролог.

До конца недели в Москве будет доминировать дождливая погода. В среду пройдет умеренный дождь, температура составит 10–13 градусов тепла. Во второй половине дня в четверг и в пятницу также ожидается дождь, но температура начнет постепенно повышаться до +16. В выходные Москва попадает в холодную тыловую часть циклона, ожидается северный ветер, температурный режим снова идет вниз до +10, но осадки прекращаются, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на следующей неделе ожидается «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления), которая окажет сильное негативное воздействие на метеозависимых людей. По его словам, атмосферное давление будет колебаться на уровне от 732 до 755 миллиметров ртутного столба.

Синоптик добавил, что за четверо суток на российскую столицу обрушится месячная норма осадков. Самые сильные ливни пройдут в ночь на понедельник, 22 апреля, вечером в четверг и ночью-утром пятницы. По словам Тишковца, также есть вероятность, что вместе с дождем пойдет мокрый снег.