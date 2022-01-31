Синоптик призвал москвичей не бояться снегопадов из-за циклона «Надя»

Из-за циклона «Надя» в Москве выпадет четверть месячных осадков, однако это только звучит «устрашающе», заверил синоптик Александр Шувалов. По его мнению, использование термина «снегопад» в данной ситуации чрезмерно, так как речь идёт о небольшом снеге, который будет идти с перерывами, пишет «360».

По восприятию 25% месячной нормы звучит слегка устрашающе, а по сути дела, если раскрыть, что за этим стоит, то это обычный снег — и даже небольшой. То есть мы будем иметь порядка двух-трех миллиметров осадков, а это значит два-три сантиметра снега и сегодня в течение дня, и завтра, — пояснил Шувалов.

По его словам, интенсивность снега будет постепенно идти на убыль, так, во вторник, 1 февраля, ожидается около двух миллиметров осадков. К четвергу температура в столице опустится до −7 градусов, а в пятницу москвичам стоит ожидать похолодания до −11 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что из-за циклона в Москве сугробы вырастут до 50 см в высоту. По словам синоптика, за ближайшие сутки выпадет до 4 мм осадков, видимость из-за снега ухудшится до одного километра. А ныряющий атмосферный вихрь сместится вдоль западных границ России.