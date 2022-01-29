Синоптик пообещал полуметровые сугробы в Москве из-за циклона «Надя»

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Надвигающийся на Москву циклон «Надя» принесёт с собой 25% месячной нормы осадков, сугробы на улицах вырастут до 50 см. Приход циклона ожидается в ближайшие два дня, рассказал в эфире «Вести FM» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, за ближайшие сутки выпадет до 4 мм осадков, видимость из-за снега ухудшится до одного километра. А ныряющий атмосферный вихрь сместится вдоль западных границ России.

В ночь на 1 февраля снегопады только усилятся, высота сугробов увеличится на 6 мм.

В результате за два дня выпадет порядка десяти миллиметров осадков. А это составляет четверть месячной нормы. Подобные снегопады, безусловно, оставят заметный след. Впервые в Москве сугробы вырастут до 50–52 сантиметров, — рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что эти значения близки к 1956 году, когда высота сугробов в такие же дни составила 56 см.

Ранее сотрудник Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 2 февраля в Москве ожидается переменная облачность, туман, снегопад. Ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов, днём столбики термометра поднимутся до минус 2 градусов.