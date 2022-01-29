Циклон «Надя» принесёт в Москву обильные снегопады и метели

В Москву в начале февраля придёт циклон «Надя», из-за которого в столице ожидается продолжительный период снегопадов. Высота сугробов будет достигать полуметра, сообщила в интервью с «Вечерней Москвой» сотрудник московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист рассказала, какая погода будет ожидать жителей столицы в первые февральские дни.

Временное потепление, которое наблюдается в столице на сегодняшний день будет недолгим , в ночь на 31 января столбики термометров опустятся до минус четырёх градусов.

1 февраля ожидается обильный снегопад и туман. В этот день над Москвой нависнет циклон «Надя», который придёт в столицу из Северной Атлантики. По словам эксперта, именно он принесет метели и порывистый ветер.

2 февраля в Москве ожидается переменная облачность, туман и также снегопад. Ночью дойдёт до минус пяти, днём же столбики термометра покажут отметку в минус два градуса.

В ночь на третье число ожидается сильное похолодание до минус 14 градусов, однако днём температура воздуха будет составлять минус два минус четыре градуса.

К концу недели снова похолодает, рассказала эксперт. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в минус 16 градусов, днём минус шесть минус восемь. По ощущением, будет холоднее на два градуса, добавила она.

Циклон также изменит атмосферное давление воздуха, в результате чего его показатели станут рекордно низкими — 727 млм ртутного столба. За одну неделю в Москве выпадет половина месячной нормы осадков, подытожила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России в ближайшие пять дней ожидается аномально тёплая погода. По его прогнозу, в азиатской части страны температура будет выше нормы на 8–12 градусов, а в европейской части — на 4–7 градусов. Он добавил, что с 3 февраля в регионах России станет ещё теплее. На востоке европейской части страны норма будет превышена на 8–12 градусов, а в азиатской части — на 16 градусов.