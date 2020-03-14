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Водителей могут избавить от ошибочных или глупых штрафов. Для этого готовятся поправки в законодательство, которые сейчас обсуждают Минюст, МВД, Минтранс.

Для корректировки штрафов хотят ввести единую методику оценки доказательств нарушений ПДД с камер фотовидеофиксации. Поправки подготовили представители ОНФ, сообщают «Известия». Основой методики станет специальный алгоритм изучения материалов с камер, который...