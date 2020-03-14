Перепад температур в 15–20 градусов ожидает жителей России на наступившей неделе. На юге страны — в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья — после прихода северных воздушных масс заморозки сменят нынешнюю тёплую погоду.
В Сибири, напротив, в конце недели установится необычайно высокая для данного времени года температура. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд,
В Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске днём прогнозируется от 4 до 10 градусов тепла — это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов, — отметил эксперт.
Он добавил, что жителей Камчатки ждёт мощный циклон. Скорость ветра местами составит 30 м/сек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за первую половину марта в столице выпало осадков на 15–20% больше месячной нормы. Об этом заявил Роман Вильфанд. Он отметил, что только за 14–15 марта количество выпавших осадков составило 5–9 мм, что составляет третью часть от месячной нормы (34 мм). Всего же, по его словам, с начала месяца объём осадков составил 40 мм. Специалист добавил, что это не предел.
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