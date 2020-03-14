https://static.news.ru/photo/9e742824-66b2-11ea-b149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первую половину марта в столице выпало осадков на 15–20% больше месячной нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что только за 14–15 марта количество выпавших осадков составило 5–9 мм, что составляет третью часть от месячной нормы (34 мм). Всего же, по его словам, с начала месяца объём осадков составил 40 мм.

Специалист добавил, что это не предел. Он предположил, что до конца марта месячная норма осадков будет превышена значительно, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, синоптики прогнозируют, что вторая половина марта в Москве будет более холодной, чем первая. В течение следующей недели температура воздуха будет колебаться в отметке около 0 градусов.