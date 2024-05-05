Синоптик предупредил об «ультраполярном вторжении» в центре России Синоптик Тишковец: в Центральной России ожидаются снег и заморозки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Центральной части России с 6 по 12 мая ожидается низкая температура на уровне аномальных значений, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в регионе пройдет снег и будут наблюдаться ночные заморозки.

Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется ультраполярным вторжением с аномально низким температурным фоном, высокой вероятностью ночных заморозков, гололедных явлений и зарядов снега, — заявил он.

Ранее Тишковец предупредил, что день 9 мая станет самым холодным в Москве за последние 25 лет наблюдений. По его словам, в День Победы в столице ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и низкие температуры. Кроме того, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

До этого руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что 9 мая столбики термометров опустятся до -1 градуса. По его словам, в течение недели с 6 по 12 мая в Москве средний уровень температуры воздуха будет держаться у отметки в +10 градусов, что ниже климатической нормы. Он также добавил, что в Московской области пройдут кратковременные дожди.