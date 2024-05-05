Москвичей предупредили о дождях и резком похолодании Синоптик Шувалов: в Москве похолодает до -1 градуса на следующей неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москву придет похолодание на следующей неделе, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 9 мая столбики термометров опустятся до -1 градуса. Он добавил, что в течение недели температура воздуха будет ниже климатической нормы и в среднем составит +10 градусов. Кроме того, в Московской области ожидаются кратковременные дожди.

На следующей неделе особого тепла в Москве ожидать не стоит. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4–7 градусов и в среднем составит +10 градусов. Самым теплым днем на неделе окажется понедельник, 6 мая. Днем ожидается до 10–12 градусов тепла. С 7 по 9 мая в столицу придет похолодание. Во вторник по области прогнозируются кратковременные дожди, — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в ночь на 10 мая также ожидается холодная погода. Температура составит около нуля градусов, однако днем воздух прогреется до +10 градусов. Шувалов подчеркнул, что в следующие выходные столбики термометров поднимутся до 10–13 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящее 9 мая станет самым холодным в Москве за последние 25 лет. По его словам, в День Победы в столице ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и низкие температуры. Кроме этого, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.