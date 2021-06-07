Синоптик предупредил о заморозках в регионах РФ

https://static.news.ru/photo/806e94ac-c752-11eb-bea1-96000091f725_660.jpg Фото: Matthias Bein/ZB/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в некоторых регионах России, несмотря на наступившее лето, ожидаются заморозки. Его слова приводит РИА Новости.

Уже заканчивается первая декада июня, но всё ещё прогнозируются заморозки в отдельных регионах... Прежде всего на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области. Заморозки будут до −2 °С, — предупредил синоптик.

Он уточнил, что отрицательная температура ожидается в Хакасии, Иркутской области и в Туве. Вильфанд добавил, что значения столбиков термометра достигнут 2-3 градусов мороза.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам 6 июня «летний коктейль». В столице ожидались тёплая погода с грозой, дождём, градом и шквалистым ветром.