Синоптик предупредил москвичей об аномально высоком атмосферном давлении Синоптик Шувалов: аномально высокое давление ожидается в Москве в выходные дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные дни в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшой снег, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха составит 12–20 градусов мороза. При этом атмосферное давление будет очень высоким, это может сказаться на самочувствии горожан, добавил метеоролог.

В выходные дни в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшой снег. Как и прогнозировалось, температура воздуха будет ниже нормы. В дневные часы столбики термометров покажут 12–17 градусов мороза, ночью ожидается до 15–20 градусов мороза. Что действительно удручает, так это гребень высокого атмосферного давления, который может сказаться на самочувствии горожан. На следующей неделе, предварительно, прогнозируется небольшое потепление. Морозы ослабеют, но погода останется зимней, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зима в столице будет неоднородной, с очень большими температурными колебаниями. По его словам, морозные дни с температурой ниже минус 15 градусов будут чередоваться с оттепелями.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в последние дни 2023 года прогнозируется легкий мороз, а 31 декабря температура будет близка к климатической норме. По ее словам, согласно расчетам, ожидается небольшой снегопад.