«Будет снежок»: синоптик рассказала о погоде в последние дни 2023 года Синоптик Позднякова заявила о комфортной погоде в последние дни декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последние дни 2023 года прогнозируется легкий мороз, а 31 декабря температура будет близка к климатической норме, рассказала NEWS.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, согласно расчетам, ожидается небольшой снегопад.

По метеорологическим расчетам, до конца года будет одна волна теплой погоды, которая начнется с 13–15 декабря, потом подморозит. Расчеты показывают, что последние пять дней 2023 года, в частности 31 декабря, минимальная температура будет в пределах минус 3–8. Будет снежок, но сильного снега не прогнозируется. 31 декабря погода будет близкой к климатической норме, — сказала Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы и Подмосковья, что на этой неделе столичный регион охватят экстремальные морозы. По его словам, температура воздуха продолжит падать, достигая минус 27 градусов. Потепление ожидается лишь 13 декабря, когда антициклон начнет уходить на восток.

Накануне в столице был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, за всю историю наблюдений за погодой в столице этот день еще никогда не был таким снежным. К вечеру, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году.