Синоптик предупредил москвичей о возвращении морозов в выходные Синоптик Шувалов: в выходные в Москве ожидаются снег и мороз до минус 9 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные дни в Москве ожидается понижение температуры до минус 5 — минус 9 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в столице сохранится преимущественная облачность, также прогнозируются осадки в виде небольшого снега.

В выходные дни температура «сползет» вниз. Столбики термометров будут на уровне минус 5–9 градусов. Сохранится преимущественная облачность, также прогнозируются осадки в виде небольшого снега. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. Однако уже со вторника, 30 января, в Москве ожидается очередная волна тепла.Температура вновь поднимется до минимальных плюсовых значений. Еще чуть раньше эта волна придет на запад — в Санкт-Петербург, Псков и Великий Новгород, — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что давление к выходным вырастет до 758–760 мм рт. ст. Позже, по его словам, оно вновь пойдет вниз — до 745 мм рт. ст. Шувалов пояснил, что подобные изменения некритичны и никак не отразятся на состоянии здоровья метеозависимых людей.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала приход в Московский регион аномального потепления с плюсовыми температурами. По ее словам, до конца недели в столице сохранятся условия для образования сосулек, также возможен сход снежных масс с крыш.