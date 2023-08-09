Синоптик предупредил москвичей о грозовых дождях 9 августа Синоптик Шувалов предупредил москвичей о грозовых дождях 9 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9 августа в Москве ожидаются грозовые дожди, но без шквального ветра и града, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура в столице составит 25-27 градусов тепла в дневные часы и до +18 градусов ночью.

9 августа москвичей ожидает теплая, августовская погода с температурой 25-27 градусов тепла. При этом в столице, как и вчера, пройдут грозовые дожди, но без шквального ветра и града. В ночные часы термометр опустится до +18 градусов. Давление поднимется по показателям чуть выше нормы. Ветер будет западный, до 3 м/с, - рассказал Шувалов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина назвала регионы России, в которых скоро ожидаются тропические ливни. По ее словам, до конца рабочей недели кратковременные дожди с большим количеством осадков пройдут в Карелии, Псковской, Смоленской, Оренбургской, Калининградской, Ленинградской и Ростовской областях, а также в Пермском и Приморском краях. Она пояснила, что тропическими называют ливневые дожди, когда в течение часа выпадает до 30 миллиметров осадков.

До этого сообщалось, что жители десяти населенных пунктов Приморского края остались без транспортного сообщения из-за сильных осадков. 7 и 8 августа в регионе объявили штормовое предупреждение. В настоящее время в регионе работают лодочные переправы.