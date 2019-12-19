Фото: Konstantin Kokoshkin/Russia Look/Global Look Press

Температура в Москве в ближайшие пять-семь дней будет доходить до 6 градусов выше нуля. В такой ситуации о снеге можно временно забыть.

Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Вчера температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же температуры после небольшого понижения в выходные. И потом опять прогнозируем такие же температуры, как сейчас, до плюс шести градусов, — отметил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха в Москве 18 декабря прогрелась до самого высокого показателя для этой даты за 71 год, составив 2,9 градуса тепла. Об этом говорят данные Гидрометцентра РФ. 18 декабря 1956 года в столице было 2,8 градуса тепла. Абсолютным рекордом являются 5,3 градуса, до которых прогрелась температура в Москве 18 декабря 1886 года.

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