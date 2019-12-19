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Упаковка и маркировка красной икры заслуживают главного внимания при её покупке. Классическим вариантом является жестяная банка, которую необходимо проверять на предмет «бомбажа», дефекта в виде выпуклости донышка или крышки, не исчезающем после надавливания.

Он указывает на наличие в икре недопустимых видов микробов. Об этом рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова в интервью радио Sputnik. Она советует выбирать банки, имеющие маркировку «ГОСТ». Также надо смотреть...