Синоптик объяснил похолодание в Москве

https://static.news.ru/photo/a7fb2e64-7ec8-11ea-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину холодной погоды в столице. По его словам, причиной стало столкновение двух воздушных масс над городом.

С западной стороны находится антициклон, а с северной двигаются воздушные массы, передаёт ТАСС. В результате Москве попала в зону сходимости.

Синоптик отметил, что циклон и антициклон противоположны по своей природе и имеют большую разницу в давлении. Когда они сталкиваются, воздушные массы начинают двигаться так быстро, что солнце не успевает их прогревать.

Это приводит, с одной стороны, к свежему воздуху, но ещё это приводит к сильному ветру, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра. По данным синоптиков, порывистый ветер ожидается с 12:00 мск 21 апреля до полуночи 23 апреля.