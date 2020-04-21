Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве и области

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Трое пациентов, выздоровевших после переливания плазмы переболевших коронавирусом, выписаны из клиник в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьёзных осложнений, — приводит её слова ТАСС. Ранее NEWS.ru писал, что почти 100...