Общество

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве и области

09:20, 21 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

По данным синоптиков, порывистый ветер ожидается с 12 часов 21 апреля до полуночи 23 апреля.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — сообщается на сайте учреждения.

В столице после полудня ожидается 9–11 градусов тепла, по области 7–12. Ветер северный 6–11 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине пасхальной недели, с 23 апреля, москвичей ждёт тёплая погода до плюс 13 градусов.

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