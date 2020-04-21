Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве и области

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
По данным синоптиков, порывистый ветер ожидается с 12 часов 21 апреля до полуночи 23 апреля.
Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, —
сообщаетсяна сайте учреждения.
В столице после полудня ожидается 9–11 градусов тепла, по области 7–12. Ветер северный 6–11 м/с, местами с порывами до 17 м/с.
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине пасхальной недели, с 23 апреля, москвичей ждёт тёплая погода до плюс 13 градусов.
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