Синоптик назвал точную дату прихода зимы в Москву

Зима окончательно и бесповоротно придёт в Москву в конце следующей недели, в пятницу, 10 декабря. С этого момента снег уже вряд ли растает до самой зимы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам метеоролога, в наступающие будние дни температура и днём и ночью
Это уже такая серьёзная зима, — отметил Вильфанд.
Покров снега с этого дня будет только расти.
Правда, в ближайшие несколько дней особенно значительные осадки не прогнозируются, — заверил метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе суровой зимы в ряде регионов России на следующей неделе. Морозы будут достигать минус 29 градусов.