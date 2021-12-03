Синоптик назвал точную дату прихода зимы в Москву

Зима окончательно и бесповоротно придёт в Москву в конце следующей недели, в пятницу, 10 декабря. С этого момента снег уже вряд ли растает до самой зимы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в наступающие будние дни температура и днём и ночью будет ниже нуля, во вторник она поднимется до плюс 1 градуса. А с 10 декабря в столице ожидается очень серьёзное похолодание. Температура воздуха днём не будет подниматься выше минус 7 градусов, ночью будет опускать до минус 15.

Это уже такая серьёзная зима, — отметил Вильфанд.

Покров снега с этого дня будет только расти.

Правда, в ближайшие несколько дней особенно значительные осадки не прогнозируются, — заверил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе суровой зимы в ряде регионов России на следующей неделе. Морозы будут достигать минус 29 градусов.