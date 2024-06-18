Синоптик назвал срок окончания «дождливого марафона» в Москве Синоптик Шувалов: дождливый марафон в Москве завершился

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождливый марафон в Москве уже завершился, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в четверг, 20 июня, в столице еще прогнозируются осадки, но к концу недели они практически исключены.

Сильные дожди тропического характера в столице сопровождаются ко всему прочему высокой температурой. Но этот дождливый марафон, по сути, уже завершился. В четверг, 20 июня, в Москве еще прогнозируется дожди, но к концу недели они практически исключены. Также с пятницы, 21 июня, ожидается небольшое похолодание, — рассказал Шувалов.

Ранее климатолог Андрей Киселев сообщил, что к интенсификации мощных дождей в Москве и других регионах России привело глобальное изменение климата. По его словам, число погодных аномалий на территории РФ будет только расти.

По мнению ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра РАН Алексея Карнаухова, дожди, которые участились в Москве и других регионах страны, связаны с аэрозолями. Он подчеркнул, что они являются центрами конденсации. Эксперт добавил, что не стоит придавать этому фактору слишком большое значение, так как восприятие частоты дождей — понятие весьма субъективное.