Синоптик назвал регионы России, где ожидается сильное потепление Синоптик Ильин: сильное потепление придет в восемь регионов России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На следующей неделе, с 18 по 24 марта, в восемь регионов России придет сильное потепление, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, плюсовые температуры установятся в Иркутской и Амурской областях, Туве, Хакасии, Приморском и Хабаровском краях, Забайкалье, Бурятии.

Практически до конца следующей недели тепло продержится в Иркутской области. Теплее всего там будет во вторник и среду — до +9 градусов. В Туве, Хакасии практически до конца недели будут положительные температуры. Во Владивостоке ожидаются околонулевые температуры со слабым плюсом в начале недели. К среде тепло придет в Забайкалье и Бурятию — там потеплеет до 3–8 градусов выше ноля в дневные часы, — отметил Ильин.

Он добавил, что в Амурской области температура установится на отметке +5 градусов, а в Приморье возможно повышение до 10–15 градусов тепла. Ильин уточнил, что такая погода в этих регионах обусловлена циклоном, который придет из Китая. Он же принесет на Дальний Восток небольшие дожди к выходным. Однако надолго они не задержатся, уточнил синоптик.

Это тепло принесет циклон из Китая. Дожди возможны лишь к выходным. Но осадки там долго не задержатся. Циклон очень проворный, он достаточно скоро уйдет в акваторию Тихого океана, — сообщил Ильин.

Ранее он спрогнозировал теплую и солнечную погоду в выходные в Москве. По его словам, днем 16 и 17 марта температура в столице поднимется до +6-8 градусов. При этом на выходных будет дуть южный ветер, а атмосферное давление сильно меняться не будет — оно установится около 752 миллиметров ртутного столба.