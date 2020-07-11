Синоптик назвал причину погодных аномалий последних лет в России

https://static.news.ru/photo/588710e6-c356-11ea-baf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфандм объяснил, почему в России за последние годы существенно увеличилось количество погодных катаклизмов: аномальная жара, засуха, ливни и даже смерчи.

В результате глобального потепления изменился режим циркуляции воздушных масс в атмосфере: вместо того, чтобы перемещаться с запада на восток, они движутся в с севера на юг и с юга на север. Это приводит к «неоднородному» изменению климата: в экваториальных районах колебания температуры незначительны, зато они существенны в наших краях.

С одной стороны, мы относительно недалеко от Арктики, откуда к нам приходят холодные воздушные массы. С другой стороны, во второй половине июня — первой половине июля достаточно сильная солнечная радиация, — воздух разогревается, — отметил синоптик в беседе с «Известиями».

Подобные меридиональные процессы вызывают в высоких широтах антициклоны. Они зависают над Уралом и Западной Сибирью, не пуская сюда циклоны, что создаёт условия для формирования смерчей.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов заявил, что изменения климата приведут к тому, что в ближайшие несколько лет 40-градусная жара станет нормой для российских регионов. По его словам, за последние 40 лет в стране в среднем потеплело на 2–2,5 градуса. Смена погодных условий происходила медленно, однако сейчас это стало «бросаться в глаза». Он уточнил, что данная тенденция не будет наблюдаться каждый год, но постепенно станет привычной для всех россиян. При этом из-за смены климата возрастёт опасность природных катаклизмов, которые всё чаще будут происходить в летний период, писал NEWS.ru.