Что такое «синдром самозванца» и как его определить

Учёные НИУ ВШЭ и РАНХиГС апробировали американский тест на определение «синдрома самозванца». Это особенность характера встречается всё чаще у современных людей. Особенно у жителей мегаполисов. Человека мучает ощущение собственной неполноценности. Он уверен, что его способности и компетенции гораздо ниже, чем думают окружающие. Личность испытывает постоянный страх, что реальная ситуация скоро станет всем известна. Такие внутренние убеждения сгубили не одну карьеру. Учёные провели исследование и выяснили, что таким неврозом страдает до половины успешных людей. NEWS.ru поговорил с одним из авторов научной работы, кандидатом психологических наук, доцентом НИУ ВШЭ-Пермь Мариной Шевелевой. Она рассказала, откуда берутся разрушительные установки и как диагностировать у себя синдром самозванца.

— Синдром самозванца — как и почему он возникает?

— Он появляется у людей, которые имеют значимые достижения в своей профессиональной деятельности, но не могут их принять. Они считают, что достигли успеха случайно благодаря удаче, стечению обстоятельств. В целом из-за совокупности внешних факторов, а их собственной заслуги в этом не было. Если говорить научным языком, то это неспособность людей внутренне принимать свои достижения. Например, человек написал тест по английскому языку на 90 баллов из 100, но ему всё равно кажется, что он плохо говорит на этом языке. Синдром самозванца впервые был замечен у женщин, занимающих высокие должности в академической среде. Но сейчас уже есть исследования, указывающие на то, что оба пола в равной степени к нему склонны. Синдром самозванца встречается в тех сферах, где успех очень тяжело измерить объективно. Например, им страдают художники, писатели, переводчики, музыканты. Люди из спорта и «технари», напротив испытывают его реже.

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— То, что вы сейчас рассказываете, похоже на описание просто неуверенного в себе человека, человека с низкой самооценкой. В чем разница?

— Синдром самозванца — это и есть неуверенность в себе. В исследовании мы показываем её причины и механизмы развития этой неуверенности. Например, один сотрудник сделал успешную презентацию для важных клиентов. Почему же второй раз он не уверен, что способен сделать такую же качественную презентацию? Что мешает ему поверить в свои силы, быть уверенным в будущем успехе? На эти вопросы и отвечают наши исследования.

— Сколько людей, по вашим оценкам, испытывают симптомы синдрома самозванца?

— Есть исследования, которые показывают, что таких людей от 30 до 50%. Эта проблема требует большего внимания исследователей, общества, практикующих психологов, чем её сейчас уделяется. Даже приближение к порогу 30% говорит о том, что это значимое общественное явление. Ощущение себя случайным человеком в карьере существенно мешает достижению профессиональных успехов. Это барьер в карьере продуктивных людей, которые могли бы помогать своим предприятиям, компаниям развиваться и достигать успеха. Людей, которые обладают большими способностями. Они уходят с рабочих мест, не желают продвигаться дальше по карьерной лестнице. Это большая потеря и для них самих, и для компаний.

— Какова причина, почему столько людей имеют этот синдром?

— Мы не исследовали это. Таких работ пока никто не проводил. Я думаю, что это совокупность факторов. Особенности воспитания в семье, завышенные ожидания родителей от ребёнка. Также играет роль возрастающая требовательность работодателей к сотрудникам. У современного сотрудника постоянно появляются новые задачи и вызовы.

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— Можно ли предположить, что среди россиян людей с синдромом самозванца больше?

— Кросс-культурных исследований по синдрому самозванца пока не было. Были лишь выборки по странам — это Россия, Корея, США. Культурная специфика бесспорно играет роль. Я думаю, что число носителей синдрома отличается в разных странах. Насколько, пока сложно сказать.

— Почему именно сейчас решено провести исследование?

— Потому что во многих зарубежных странах это хорошо исследованное поле. Там в академическую психологию этот синдром пришел из практики. В России же этого не произошло. Хотя Паулина Кланс приезжала в нашу страну и её книга была переведена на русский язык. Не появилось ни одной работы по этой теме. Наша группа пришла к исследованию этого феномена случайно. Мы изучали перфекционизм (стремление к идеалу во всём. — NEWS.ru). И нашли связанный с ним элемент, который нас очень заинтересовал. Самозванца с перфекционистом объединяет многое — постоянное сомнение в своих силах, стремление сделать всё лучшим образом. Часто на деятельность, на которую можно потратить три часа, они тратят по 30 часов.

— Каким образом вы адаптировали подход Паулины Кланс для России?

— Мы взяли оригинальное тестирование из 20 вопросов, которые предлагала Паулина Кланс, и перевели их на русский язык. Дали почитать их студентам и посмотрели, понимают ли они суть. После этого происходила корректировка. Мы подстраивали метод под социокультурные особенности россиян. Теперь мы видим, что шкала обладает хорошими психометрическими свойствами.

— Вы исследовали синдром самозванца на студентах. Насколько это подходящие респонденты, учитывая, что он чаще наблюдается у взрослых и состоявшихся людей?

— Это, бесспорно, ограничение. Но это возможно, когда речь идёт об адаптации методики. Недавно мы провели исследования на взрослых работающих людях. Результаты будут опубликованы в начале следующего года. Это будут три статьи в разных научных журналах. Наша исследовательская группа растёт, сейчас к исследованиям феномена самозванца присоединилось еще несколько учёных из Высшей школы экономики. Так что анализ будет более глобальным.