Симоньян заявила, что мобилизации не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в своем Telegram-канале, что мобилизации в России не будет. Она отметила, что после согласования денежных гарантий участникам СВО желающих подписать контракт стало более, чем достаточно.

Мобилизации не будет. После того, как согласовали выплаты в двести с лишним тысяч и дали медийщикам и региональным властям делать свою работу, желающих подписать контракт и так более, чем достаточно, — написала она.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что командование ВС РФ на сегодняшний день не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны России, добровольцев и контрактников сейчас достаточно для выполнения задач в рамках СВО.

29 сентября президент Владимир Путин в ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым напомнил о социальных гарантиях для участников спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что они не должны зависеть от статуса участников СВО.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии.