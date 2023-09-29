Путин напомнил о соцгарантиях для участников спецоперации Путин: соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин в ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым напомнил о социальных гарантиях для участников спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что они не должны зависеть от статуса участников СВО.

У нас создан фонд «Защитники Отечества», и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми, — сказал Путин.

Он добавил, что для страны неважно, в каком именно статусе человек воевал и защищал Отечество.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя документ, заявил, что сохранение военных пенсий для участников СВО является справедливой мерой для тех, кто выполняет свой воинский долг на полях сражений. Он пояснил, что если человек заключит контракт с Минобороны, то взамен пенсии ему будет положена компенсация на ту же сумму. Таким образом, военные пенсионеры — участники СВО будут получать денежное довольствие, положенное всем контрактникам, и дополнительные выплаты в размере пенсии, которая начислялась им ранее.