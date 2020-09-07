Симоньян рассказала, как пройдёт большое интервью с Лукашенко

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала подробности о большом интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По её словам, встреча белорусского лидера с журналистами пройдёт в Минске.
Интервью будут брать Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян и я, — уточнила она в комментарии для РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, даст большое интервью, в котором «как всегда откровенно» ответит на «самые острые вопросы».
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи.