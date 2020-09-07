Симоньян рассказала, как пройдёт большое интервью с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/11bbe40a-f1a7-11ea-92c4-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала подробности о большом интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По её словам, встреча белорусского лидера с журналистами пройдёт в Минске.

Интервью будут брать Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян и я, — уточнила она в комментарии для РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, даст большое интервью, в котором «как всегда откровенно» ответит на «самые острые вопросы».