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Симоньян рассказала, как пройдёт большое интервью с Лукашенко

10:42, 08 сентября 2020 11
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала подробности о большом интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По её словам, встреча белорусского лидера с журналистами пройдёт в Минске.

Интервью будут брать Антон Верницкий, Евгений Рожков, Роман Бабаян и я, — уточнила она в комментарии для РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, даст большое интервью, в котором «как всегда откровенно» ответит на «самые острые вопросы».

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи.

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