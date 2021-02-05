Симоньян отреагировала на слова Навального про «поедание бобров»

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова осуждённого на 3,5 года лишения свободы оппозиционера Алексея Навального про «поедание бобров».

Политик допустил высказывание в адрес журналистки в зале Бабушкинского суда Москвы по ходу заседания по делу о клевете. Оно было возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд приостановил дело, так как политик в это время находился в Германии.

Сам оскорблённый ветеран участвует в процессе по видеосвязи. Оппозиционер, не признающий свою вину, сказал, что не доверяет такому формату. Он потребовал показать, кто находится в квартире ветерана, кроме него.

Я хотел бы понять, кто там сидит, это следователь? Это Маргарита Симоньян ест бобра? — спросил оппозиционер.

На данное высказывание отреагировал журналист Антон Красовский. По его мнению, можно как угодно относиться к Навальному, но в суде себя так не ведут. Реакцию самой Симоньян тоже не пришлось долго ждать.

Нигде так себя не ведут, — написала она в своём Telegram-канале в ответ на пост Красовского.

Статья о клевете, по которой судят Навального, не предполагает тюремного заключения в качестве наказания. Блогера могут приговорить к штрафу или исправительным работам.

Ранее, как писал NEWS.ru, арестованный оппозиционер Алексей Навальный в процессе рассмотрения дела о клевете, проходящего 5 февраля в здании Бабушкинского суда Москвы, потребовал, чтобы ветерану позволили лечь и снять маску.