Силовики задержали участников акции в поддержку Фургала во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/924b83d2-c993-11ea-b4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Полицейские доставили в отдел двоих мужчин и женщину, которые принимали участие в акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Людей обвинили в нарушении правил порядка проведения митинга.

Силовики составили протоколы об административном правонарушении, рассказали активисты. После этого их отпустили, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, во Владивостоке горожане пришли поддержать главу соседнего региона к памятнику Борцам за власть Советов. Участники акции стояли с плакатами и скандировали лозунги. Рядом на площади была организована сельхозярмарка. При этом началась дезинфекция центральной городской площади. Власти Приморского края объявили, что её загадили голуби.

Аналогичная акция проходила в городе и 18 июля, когда в Хабаровске, по подсчётам корреспондента «Коммерсанта», число участников акции достигало в какой-то период 50 тысяч. Даже если это и преувеличение, то 25–30 тысяч — вполне реально, но и это очень много по нынешним временам. Более того, митинги и шествия состоялись и в Комсомольске-на-Амуре и, главное, во Владивостоке, где раньше судьба арестованного Фургала такой заинтересованности не вызывала.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признаёт. В Следственном комитете заявили, что есть неопровержимые доказательства причастности политика к организации инкриминируемых ему убийств и одного покушения.