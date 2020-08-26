Силовики обвинили художницу в экстремизме из-за клипа Alai Oli в соцсети

https://static.news.ru/photo/7b2aa00a-e7b3-11ea-9e86-fa163e074e61_660.jpg Полина Гузеева Фото: pguzeeva/vk.com

Сотрудники прокуратуры Курганской области составили протокол об административном правонарушении по статье о распространении экстремистских материалов на екатеринбургскую художницу Полину Гузееву. Причиной стал видеоклип группы Alai Oli «Зачем ты под чёрного легла?», который в 2016 году появился в списке экстремистских материалов Минюста.

Девушка опубликовала видеозапись на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в 2010 году, передаёт Znak.com. По её словам, три недели назад в её мастерскую в Кургане пришёл оперуполномоченный центра по борьбе с экстремизмом местной полиции и заявил, что она распространяет запрещённые матриалы.

Объяснил, что у меня открытая страница, и если кто-то будет искать в поиске этот клип, то найдёт его у меня. Он дал мне бланк объяснительной, в котором уже было написано, что я добавила клип давно, случайно, не знала, что так получится, что тогда материал не казался опасным — мне нужно было только подписать [документ]. Я и моя коллега по мастерской с ним поговорили, он даже кофе с нами попил, — рассказала она.

В тот момент ей показалось, что история закончилась, однако 24 августа ей позвонили из прокуратуры и уведомили об административном производстве.

Она сходила в прокуратуру, где ей показали результаты экспертизы с пояснением о том, какие части песни являются экстремистскими. Ей дали «бланк», в котором было указано, что она согласна с обвинением. В прокуратуре объяснили, что согласие с обвинением поможет девушке, и она согласилась.

Клип я добавила давно, мне было 20 или 21 год. Тогда для меня это был просто прикол, это казалось смешно, весело, никакой агрессии в душе он не вызывает. Но в прокуратуре я не ощутила в себе сил настаивать на своём мнении. В экспертизе показано, насколько в клипе всё ужасно, — подчеркнула Гузеева.

Художница считает произошедшее проявлением «несвободного государства» и преследованием за высказывания.

Они [в прокуратуре] сказали, что залог спокойной жизни — закрытая страница. Я не сторонник этой позиции. Тем более, я художник — я не вижу смысла закрывать страницу, — добавила она.

Девушка отметила, что в прокуратуре также заинтересовались её знакомым Павлом, который живёт в Екатеринбурге, но прописан в Кургане, где на него завели дело. Сейчас силовики ждут, когда он приедет в регион.

Он пишет об этом, как о чём-то само собой разумеющемся, а я не согласна. Можно же было просто попросить удалить эту запись — или же попросить соцсеть удалить это видео вообще у всех, — поделилась Гузеева.

Ни одного трека группы Alai Oli нет в федеральном списке экстремистских материалов на сайте Минюста. Однако на портале нормативных правовых актов есть копия списка, в которой говорится, что песню «Зачем ты под чёрного легла?» записью № 3481 включили в перечень, так как обнаружили видеозапись с ней на странице человека, который испытывает ненависть к чернокожим.

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