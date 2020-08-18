В СФ заявили, что шансон не подпадет под блокировку за пропаганду криминала

https://static.news.ru/photo/c0ba449e-e15b-11ea-ae2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Госдуму внесён закон о досудебном ограничении доступа к информации, пропагандирующей криминальную субкультуру. Шансон под его действие не попадает.

Об этом ТАСС рассказал один из разработчиков закона — заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Это музыкальное искусство, оно не имеет отношение (к деятельности по формированию и поддержке криминальной субкультуры — NEWS.ru), — цитирует его агентство

Он добавил, что в законопроекте речь идёт о построении сообществ с определенной иерархией, с пропагандой ненависти и противодействия правоохранительным органам, а также нарушения законодательства. При этом музыкальные произведения, ни сайты, публикующие тексты шансон, не подпадают под действие законопроекта.

Однако, один из разработчиков законопроекта, заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, существуют музыкальные произведения, которые содержат в себе признаки экстремизма. В каждом случае всё будет решаться в индивидуальном порядке, при помощи экспертизы. По мнению Липина, в большинстве случаев в этих песнях содержится упоминание вещей, связанных с жизнью заключенных, но прямой пропаганды там не содержится.

Ранее сообщалось, что законопроект рассматривает понятие «криминальная субкультура» как систему принципов и взглядов, разделяемых группой лиц, которые неформально объединяются для популяризации уголовных традиций и атрибутики уголовного мира. Также пропагандой указанных «ценностей» предлагается признавать факты оправдания криминальной деятельности, принуждение к оказанию финансовой поддержки преступникам, возбуждение ненависти или вражды по отношению к правоохранителям и не только, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Верховный суд России признал популярное среди молодёжи криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистской организацией.