Силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь: фото с места событий

Утром 14 апреля в Среднеуральском женском монастыре силовики начали проводить операцию по выселению местных жителей. Все, кто находился на территории, покинули её, ворота опечатаны. Решение было принято из-за нарушения градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности.
Ранее монастырь находился под контролем схиигумена Сергия (Николая Романова). Его отлучили от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии и задержали.
Кадры с места событий — в галерее NEWS.ru.
Павел Лисицын/РИА Новости
Павел Лисицын/РИА Новости
Павел Лисицын/РИА Новости
Павел Лисицын/РИА Новости
Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com
Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com
Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com
Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com
Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com
Павел Лисицын/РИА Новости