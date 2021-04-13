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Силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь: фото с места событий

10:17, 14 апреля 2021
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Утром 14 апреля в Среднеуральском женском монастыре силовики начали проводить операцию по выселению местных жителей. Все, кто находился на территории, покинули её, ворота опечатаны. Решение было принято из-за нарушения градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности.

Ранее монастырь находился под контролем схиигумена Сергия (Николая Романова). Его отлучили от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии и задержали.

Кадры с места событий — в галерее NEWS.ru.

Павел Лисицын/РИА Новости

Павел Лисицын/РИА Новости

Павел Лисицын/РИА Новости

Павел Лисицын/РИА Новости

Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com

Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com

Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com

Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com

Паломники Среднеуральского женского монастыря/vk.com

Павел Лисицын/РИА Новости

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