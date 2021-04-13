Силовики нагрянули в Среднеуральский монастырь: фото с места событий

В Московском зоопарке многие животные вышли из зимней спячки и уже скоро будут готовы принимать гостей. Среди тех, кто теперь наслаждается весной и низкокалорийной пищей, — бурые и гималайские медведи, еноты, тушканчики и сурки. Фотокорреспондент NEWS.ru побывал на месте событий, чтобы запечатлеть братьев наших меньших. Лучшие кадры — в этой галерее.