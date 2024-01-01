Сибирские шаманы раскрыли, что ждет Россию в 2024 году Сибирские шаманы предсказали России победу в СВО в 2024 году

Фото: Sergey Metelitsa/Global Look Press

В мире в 2024 году произойдет ряд природных катаклизмов, а Россия одержит победу в специальной военной операции на Украине, рассказали ТАСС опрошенные шаманы из Сибири. Согласно предсказаниям алтайского шамана Артема Игнатенко, глобальные катастрофы в наступившем году обойдут Россию стороной. Он добавил, что Сталинградская наступательная операция в годы Великой Отечественной войны носила название «Уран» и победа в СВО тоже будет связана с этой планетой.

В этом году Уран вступит с Нептуном в ситуацию, где будет перелом. В июле произойдет перелом. Дальше уже мы будем идти к чистой победе. Победа будет за нами. Это как после Сталинграда, после него мы шли уже к победе, — сказал Игнатенко.

Шаманка из Горной Шории Галина Талтаева-Мелехова отметила, что «в августе Россия поставит точку и <...> докажет всему миру, что последнее слово за Россией». По ее словам, в 2024 году Россия будет еще более авторитетной для всего мира и объединит вокруг себя многие страны ближнего и дальнего зарубежья. Она предсказала, что в наступившем году в стране будет построено больше заводов, а космонавтика и сельское хозяйство получат дальнейшее развитие.

Ранее азербайджанский экстрасенс и целитель Зираддин Рзаев объявил, что 2024 год будет тяжелым для человечества, но принесет облегчение России. Экстрасенс сказал, что 2024 год будет «годом Минобороны России». По его словам, даже если ВСУ получат из США истребители F-16, то это каким-то образом сыграет на пользу РФ. Он призвал «не пытаться понять этого логикой».