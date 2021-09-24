Сибирские каникулы: как Шойгу Путина в тайгу возил

В пятом павильоне Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» проходит 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Свыше 200 издательств из разных регионов России представили свои книги. Ярмарка одновременно проводится в онлайн- и офлайн-форматах.

В ММКЯ участвуют и издательства из других стран — Азербайджана, Египта, Греции и ОАЭ. Программа включает в себя более 300 событий, проходящих на девяти площадках: лекции, презентации книг, круглые столы,...