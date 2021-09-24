Сибирские каникулы: как Шойгу Путина в тайгу возил

Президент России Владимир Путин провёл рабочую поездку в Приморье и Амурской области, после которой российский лидер на несколько дней отправился отдохнуть в сибирскую тайгу. Как глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу отдыхал вдали от цивилизации — смотрите в галерее NEWS.ru.
Владимир Путин провёл несколько дней отпуска в Сибири
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Отпуск у президента короткий, длится всего несколько дней. Владимир Путин, не изменяя традиции, провёл его на природе вдали от цивилизации
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В 2021 году глава Минобороны повёз Путина в Саяно-Шушенский заповедник, где президенту даже показали медвежью берлогу
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Путин и Шойгу рыбачили в разных местах: стоя по колено в бурной речке и с борта катера в более полноводных местах. Там-то глава государства поймал щуку
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Помимо рыбалки Путин и Шойгу также совершили прогулки на катере и вездеходе
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В Саяно-Шушенский заповедник глава государства приезжает не в первый раз
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Короткий отпуск весной 2021 года политик также провёл здесь
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Ночевали президент и министр в палатках на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря
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Помимо медвежьих троп и берлоги Путин увидел стадо маралов — крупных благородных оленей. Но их кремлёвские фотографы запечатлеть не успели. Животные быстро ускакали прочь
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Владимир Путин удивился оленьему стаду, отметив, что крупные животные пронеслись мимо них на огромной скорости, чуть не сбив с ног. Президент в шутку сказал, что грациозным маралам самое место в российской сборной по лёгкой атлетике
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«Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому», — подметил Владимир Путин
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Говорят, что во время отпуска Путин очень любит всё делать сам
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Президент может и шашлычки пожарить, и уху сварить
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Во время ночёвки в палатках президент похвастался Сергею Шойгу своим портативным ИК-камином
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что во время сибирской поездки Путин и Шойгу обсуждали идею строительства новых городов в Сибири
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В общей сложности глава государства провёл в сибирской тайге три дня
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