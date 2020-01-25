https://static.news.ru/photo/d88804ce-3f8c-11ea-9e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Многие штрафы водителя BMW Тимофея Сушкова, устроившего массовое ДТП в Москве, как оказалось, были выписаны на покойного владельца иномарки — известного музыканта, друга Аллы Пугачёвой, Руслана Горобца.

Как сообщает РЕН ТВ, Горобец скончался ещё в 2014 году, однако в отношении него открыто 141 исполнительное производство. У Сушкова же задолженность за нарушения ПДД составляет всего шесть тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, виновному в массовом ДТП на севере Москвы водителю BMW в прошлом году было выписано более 650 штрафов за серьёзные нарушения ПДД. Ему приходили штрафы за езду по выделенной для общественного транспорта полосе, за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Большую часть штрафов он не оплатил. А за 10 минут до трагедии у него была зафиксирована скорость 150 км/ч.

Авария случилась на пересечении улиц Бутырская и Новодмитровская. По данным Госавтоинспекции, в ДТП попали шесть автомобилей. В результате инцидента погибла подруга Сушкова, сам же он был госпитализирован.