https://static.news.ru/photo/de4093b8-3f7d-11ea-9836-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Виновному в массовом ДТП на севере Москвы водителю BMW в прошлом году было выписано более 650 штрафов за серьёзные нарушения ПДД.

Характеристика виновника аварии: за год получено более 650 штрафов. Причём не мелочи, — написал начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин в Facebook.

Он уточнил, что водителю BMW приходили штрафы за езду по выделенной для общественного транспорта полосе, за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Большую часть штрафов он не оплатил. А за 10 минут до трагедии у него была зафиксирована скорость 150 км/ч.

Как писал NEWS.ru, авария случилась на пересечении улиц Бутырская и Новодмитровская. По данным Госавтоинспекции, в ДТП попали шесть автомобилей. В результате инцидента погибла девушка, ещё двое, включая ребёнка, пострадали.

По имеющимся данным, иномарка задела бортом двигавшуюся перед ней машину и вылетела на встречную полосу, где врезалась в ещё одно авто. После этого с ними столкнулись другие машины.