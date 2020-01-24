Авария случилась на пересечении улиц Бутырская и Новодмитровская. По данным Госавтоинспекции, в ДТП попали шесть автомобилей.
В результате инцидента погиб один человек. На данный момент на месте работают сотрудники ДПС. Устанавливаются детали произошедшего.
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Как сообщал NEWS.ru ранее, после столкновения трёх автомобилей на Рязанском проспекте были госпитализированы три человека. Инцидент произошёл в районе дома № 57 недалеко от пересечения с Луховицкой улицей.
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