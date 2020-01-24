https://static.news.ru/photo/97ec1e8e-3eea-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авария случилась на пересечении улиц Бутырская и Новодмитровская. По данным Госавтоинспекции, в ДТП попали шесть автомобилей.

В результате инцидента погиб один человек. На данный момент на месте работают сотрудники ДПС. Устанавливаются детали произошедшего.

Как сообщал NEWS.ru ранее, после столкновения трёх автомобилей на Рязанском проспекте были госпитализированы три человека. Инцидент произошёл в районе дома № 57 недалеко от пересечения с Луховицкой улицей.